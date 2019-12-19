В Китае работают над созданием «искусственного Солнца»





Ученые ранее сообщали, что до окончания 2019 года планируют завершить разработку. Специалистам предстоит найти разумный способ удержания горячей плазмы в узком стабильном состоянии на долгое время, чтобы провести термоядерный синтез.Физик Джеймс Харрисон считает, что устройство поможет экспертам разобраться в совместимости высокопроизводительных термоплазменных плазм. Также узнать подходы, которые помогут продуктивно обрабатывать тепло и частицы из активной зоны конструкции.