В Китае работают над созданием «искусственного Солнца»
Прошлой весной ученые в Китае сообщили о скором завершении проекта «Искусственное Солнце». Конструкция предназначена для того, чтобы производить ядерный синтез, который сумеет без ограничений производить чистую энергию.
Ученые ранее сообщали, что до окончания 2019 года планируют завершить разработку. Специалистам предстоит найти разумный способ удержания горячей плазмы в узком стабильном состоянии на долгое время, чтобы провести термоядерный синтез.
Физик Джеймс Харрисон считает, что устройство поможет экспертам разобраться в совместимости высокопроизводительных термоплазменных плазм. Также узнать подходы, которые помогут продуктивно обрабатывать тепло и частицы из активной зоны конструкции.
Ученые ранее сообщали, что до окончания 2019 года планируют завершить разработку. Специалистам предстоит найти разумный способ удержания горячей плазмы в узком стабильном состоянии на долгое время, чтобы провести термоядерный синтез.
Физик Джеймс Харрисон считает, что устройство поможет экспертам разобраться в совместимости высокопроизводительных термоплазменных плазм. Также узнать подходы, которые помогут продуктивно обрабатывать тепло и частицы из активной зоны конструкции.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:07