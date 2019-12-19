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Sony провела тесты нового смартфона Xperia с чипом Snapdragon 765G

Новый смартфон из линейки Sony Xperia обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench. Оказалось, что японская компания провела тесты будущего девайса с чипом Snapdragon 765G.

Qualcomm Snapdragon 765G - один из новых процессоров от американского производителя, который в следующем году получит большее распространение среди смартфонов среднего класса, поскольку поддерживает подключение 5G. Такие бренды, как Xiaomi, OPPO и Realme, уже анонсировали выпуск устройств, оснащенных вышеупомянутым чипсетом. Согласно источнику из Geekbench, Sony также решила сосредоточиться на этом наборе микросхем. Новый смартфон от японского производителя был идентифицирован на платформе сравнительного тестирования, что также раскрыло некоторые характеристики.

Среди других функций будущего продукта с кодовым названием K8220 можно выделить 8 ГБ ОЗУ и Android 10, что подтверждает его природу как смартфон средней ценовой категории. Что касается результатов испытаний, зарегистрированных в базе данных, то устройство набрало 465 баллов в одноядерном тесте и 1757 баллов в многоядерном. Вполне возможно, что Sony анонсирует своего флагмана в первом квартале 2020 года. А вот официальная презентация может состояться на выставке мобильной индустрии MWC 2020, которая пройдет в столице Испании с 24 по 27 февраля.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:41

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