Автомобили Lexus обзавелись уникальной противоугонной маркировкой





Самым распространенным на данный момент способом идентификации автомобилей остается их уникальный VIN-номер, поэтому именно его чаще всего подделывают для сокрытия криминальной истории того или иного экземпляра. Чтобы сделать подделку такого номера со стороны злоумышленников бессмысленной тратой времени, компания Lexus приняла решение наносить на большое количество элементов машин новый противоугонный идентификатор. В новом номере содержится PIN-код, привязанный непосредственно к VIN-номеру машины. Выполняется он в виде специальных микроточек, диаметр которых составляет всего 1 миллиметр, поэтому их не только сложно различить, но еще и невозможно подделать без наличия специализированного оборудования.Отмечается, что такие микроточки будут наноситься на педали, петли дверей, направляющие кресел, кожухи и патрубки моторного отсека, а их общая численность в одном автомобиле будет достигать 10 000. Поэтому даже подделка таблички с VIN-номером автомобиля вместе с заменой некоторых деталей не поможет угонщикам выдать машину за «чистую» для ее успешной перепродажи на вторичном рынке.