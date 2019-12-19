Анна Хилькевич собирается открыть второй салон "Культура Маникюра"

Анна Хилькевич тщательно следит за своей внешностью и дает советы по уходу за собой подписчикам в социальных сетях. Сегодня звезда сериала "Универ" опубликовала фото, на котором она запечатлена в розовых угги, светлых брюках, свитере с горлом и пуховике. Знаменитость стоит в помещении, где еще идет ремонт, и показывает свой маникюр. В комментарии к публикации в Instagram Анна Хилькевич написала: "Совсем скоро, уже буквально через неделю, состоится открытие второй точки моего салона "Культура Маникюра". Также актриса отметила, что подписчикам стоит записаться к мастеру, чтобы в Новый 2020 год "войти со сверкающими идеальными ноготками".Подписчики поздравили знаменитость с открытием нового салоны и пожелали ей процветания и успеха. Некоторые назвали Анну Хилькевич "маникюрной феей". Всего за несколько часов пост звезды "Универа" набрал более 19 000 лайков.