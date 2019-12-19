Экс-участник проекта "Дом-2" Антон Гусев подарил сыну Даниэлю на день рождения дорогу приставку

"Даже если у меня какие-то проблемы, я прихожу домой, ко мне бежишь ты, обнимаешь, и я становлюсь самой счастливой на свете. Очень хочу пожелать тебе, моя душа, моя жизнь, чтобы ты был счастливым, никогда не болел, чтобы тебя окружали только хорошие люди, и все твои задуманные желания обязательно сбывались. А я всегда буду рядом, твоя мамочка. Ты уже такой взрослый, что сможешь этот текст прочитать сам", - написала звезда.

Даниэлю Гусеву 14 декабря исполнилось 7 лет. Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова поспешила поздравить наследника с праздником, посвятив ему трогательный пост на своей странице в микроблоге в соцсети Instagram.Экс-супруг Евгении Феофилактовой и бывший участник проекта "Дом-2" Антон Гусев тоже поспешил поздравить сына, посвятив ему публикацию. Торжество по случаю семилетия мальчика пройдет 21 декабря, рассказала прежде мать именинника. Однако Феофилактова поспешила поделиться с поклонниками, что подарил отец Даниэлю дорогую приставку стоимостью 20 тысяч рублей.