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Chery намеревается выпустить несколько новинок для авторынка России

Exeed TXL и Tiggo 8 расширят каталог дилерских центров России в 2020 году. Известно, что бренд Chery намеревается выпустить несколько новинок для отечественного авторынка.

В пресс-службе китайского производителя Chery сообщают о будущих бизнес-планах по авторынку РФ. Оказалось, что российские автолюбители могут ожидать обновления линеек Exeed и Tiggo в следующем году. Дилерские центры должны получить первые экземпляры премиального кроссовера Exeed TXL и "паркетного" внедорожника Tiggo 8 уже во втором квартале 2020 года.

Первый автомобиль не только увеличится в размере кузова, но и получит передовой дизайн с национальным ОТТС. Базовая комплектация включает 1,5-литровый агрегат мощностью в 156 л.с. с альтернативным двигателем на 197 л. с. Они дополняются 6-диапазонной "механикой" либо РКПП с шестью ступенями. Его стоимость оценили от 800 тыс. до 1,4 млн рублей.

Что касается Exeed TXL, то под его капотом можно найти 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью в 197 л.с, в комплект которого также включены 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, полный или передний привод. Российский покупатель сможет приобрести его за 1,6 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:28

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