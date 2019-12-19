Александр Васильев вспомнил, как эротично выглядела на сцене Анастасия Вертинская

На своей странице в Instagram Александр Васильев разместил пост с фотографией Анастасии Вертинской. В нем он поздравил звезду с днем рождения и написал, что в молодом возрасте он подрабатывал бутафором в театре «Современник» и часто мог видеть актрису на сцене. Зрители очень ждали, когда актриса выйдет в образе Оливии из постановки «Двенадцатая ночь». На ней было платье черного цвета и прозрачная вуаль. Скидывая накидку, она обнажала декольте, показывая свое великолепие, что в СССР было недопустимо.Александр Васильев познакомился с актрисой в столовой театра с помощью Станислава Садальского, с которым подружился на отдыхе в Паланге. Анастасия Вертинская помогла историку моды поступить в МХАТ.Подписчики подключились к поздравлениям и написали много приятных комментариев. Они назвали Анастасию Вертинскую талантливой актрисой, которая смогла покорить зрителей своей красотой.