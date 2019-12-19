Елена Ваенга показала округлившийся живот

Елена Ваенга не афиширует детали своей личной жизни, несмотря на огромную успешность, признание и любовь зрителей. Она ведет закрытый образ жизни, почти не дает интервью и не бывает на светских мероприятиях. Певица опубликовала фото со съемок программы «Угадай мелодию», которое сразу же вызвало огромный интерес у ее поклонников. На снимке она запечатлена в черном облегающем платье в компании коллег по сцене. Подписчики сразу заметили округлившийся живот певицы. Некоторые фолловеры подумали, что артистка беременна, и стали ее поздравлять с ожиданием второго ребенка. Другие подписчики отметили, что любимая певица просто немножко поправилась, и это ей очень идет.Сама Елена Ваенга никак не отреагировала на неоднозначные комментарии поклонников о ее беременности.