Новый монитор 4K компании LG UltraFine Ergo получит уникальный вращающийся шарнир





Монитор 4K LG UltraFine Ergo имеет поддержку технологии FreeSync и частоту обновления 60 Гц, размер его экрана составляет 32 дюйма. Шарнир, вращающийся в горизонтальной (280 градусов) и вертикальной (25 градусов) плоскости, имеет специальные зажимы, с помощью которых он крепится к столу.Подключение ноутбука к монитору 4K LG UltraFine Ergo осуществляется через USB-порт. Кроме того, присутствуют такие интерфейсы, как DVI, HDMI и DisplayPort. Помимо данной модели компания LG представит на CES-2020 игровой монитор UltraGear с частотой обновления 144 Гц. Выставка электронной техники состоится в американском Лас-Вегасе, она продлится с 7 по 10 января.