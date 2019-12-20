Новый монитор 4K компании LG UltraFine Ergo получит уникальный вращающийся шарнир
Южнокорейская компания LG оснастит свой новый монитор UltraFine Ergo формата 4K уникальным поворачивающимся назад шарниром. Демонстрация новинки состоится на выставке электронной техники CES-2020.
Монитор 4K LG UltraFine Ergo имеет поддержку технологии FreeSync и частоту обновления 60 Гц, размер его экрана составляет 32 дюйма. Шарнир, вращающийся в горизонтальной (280 градусов) и вертикальной (25 градусов) плоскости, имеет специальные зажимы, с помощью которых он крепится к столу.
Подключение ноутбука к монитору 4K LG UltraFine Ergo осуществляется через USB-порт. Кроме того, присутствуют такие интерфейсы, как DVI, HDMI и DisplayPort. Помимо данной модели компания LG представит на CES-2020 игровой монитор UltraGear с частотой обновления 144 Гц. Выставка электронной техники состоится в американском Лас-Вегасе, она продлится с 7 по 10 января.
Монитор 4K LG UltraFine Ergo имеет поддержку технологии FreeSync и частоту обновления 60 Гц, размер его экрана составляет 32 дюйма. Шарнир, вращающийся в горизонтальной (280 градусов) и вертикальной (25 градусов) плоскости, имеет специальные зажимы, с помощью которых он крепится к столу.
Подключение ноутбука к монитору 4K LG UltraFine Ergo осуществляется через USB-порт. Кроме того, присутствуют такие интерфейсы, как DVI, HDMI и DisplayPort. Помимо данной модели компания LG представит на CES-2020 игровой монитор UltraGear с частотой обновления 144 Гц. Выставка электронной техники состоится в американском Лас-Вегасе, она продлится с 7 по 10 января.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 01:06