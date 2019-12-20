АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили причину облегченного распространения части клеток…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

Новый монитор 4K компании LG UltraFine Ergo получит уникальный вращающийся шарнир

Южнокорейская компания LG оснастит свой новый монитор UltraFine Ergo формата 4K уникальным поворачивающимся назад шарниром. Демонстрация новинки состоится на выставке электронной техники CES-2020.

Монитор 4K LG UltraFine Ergo имеет поддержку технологии FreeSync и частоту обновления 60 Гц, размер его экрана составляет 32 дюйма. Шарнир, вращающийся в горизонтальной (280 градусов) и вертикальной (25 градусов) плоскости, имеет специальные зажимы, с помощью которых он крепится к столу.

Подключение ноутбука к монитору 4K LG UltraFine Ergo осуществляется через USB-порт. Кроме того, присутствуют такие интерфейсы, как DVI, HDMI и DisplayPort. Помимо данной модели компания LG представит на CES-2020 игровой монитор UltraGear с частотой обновления 144 Гц. Выставка электронной техники состоится в американском Лас-Вегасе, она продлится с 7 по 10 января.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 01:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый монитор 4K компании LG UltraFine Ergo получит уникальный вращающийся…
В Сети восхитились фотографией Дмитрия Колдуна с дочерью Алисой возле новогодней…
Ученые: Инфекции уменьшают симптомы…
«Волосы встали дыбом»: Светлана Ходченкова показала свой новый…
Александр Петров заявил, что русские женщины любят навязчивое внимание со стороны…
Эксперты рассказали о последствиях установки покрышек неправильной…
Врач-терапевт рассказала о пользе употребления оранжевых фруктов и овощей…
«Сильно бесило»: Регина Тодоренко рассказала, как справляется с нытьем маленького…
Subaru рассказала о новинках для российского рынка в 2020…
Представлен iPhone 11 Pro Max за 9 миллионов…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Марина Африкантова появятся в интеллектуальном шоу "#ЯГОТОВА" на…
Мать Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в…
Ксения Собчак и Александр Цыпкин столкнулись на премьере фильма «Союз спасения» после скандальной переписки в…
Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников…
Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов засветился в Instagram с огромным синяком на…
Названы 6 сигналов организма, свидетельствующих о нарушениях в его…
Стало известно о новогодних планах принца Уильяма и Кейт…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони посоветовал Данилу Сахнову прогнуться под Татьяну Строкову и стать…
"Отличительная черта": Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал о родимом пятне над…
Дизайнер создал 6-колесный Lamborghini…
«Приоделась»: Светлана Бондарчук ответила на слова Собчак об отчаявшихся женщинах за…
«Напоминает игру в наперстки»: Иосиф Пригожин осудил Наталью Фриске за выход на сцену в образе…
Подкожные метки могут заменить бумажные листы о…
Блогер Ника Белоцерковская ответила на критику Ксении Собчак в адрес женщин за…
«Как у немецких кукол»: Фолловеры раскритиковали нарощенные ресницы Ксении…
Бари Алибасов позвал Софию Ротару замуж и хочет развестись с…
Звезда "Дом-2" Юлия Белая рассказала, что за ее пластику всегда платили…
На смартфон OnePlus 7 вернулась функция скрытия выреза в…
СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в центре…
Анна Седокова назвала Веру Брежневу самой красивой участницей «ВИА Гры» за всю историю…
Названы помогающие в профилактике рака…
Кристина Асмус порассуждала о встрече Нового года в "голом"…
Xiaomi создала для популярного Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное…
Егор Крид стал самой популярной знаменитостью в российском…
Microsoft обеспечит посмертную поддержку для Windows…
Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила Билли Айлиш трогательной…
Врач-педиатр рассказала о продуктах, которые стоит избегать при кормлении…
Honda готовит презентацию автономного кабриолета Augmented Driving…
Дарья Клюкина показала украшенные к Новому году роскошные…
Эксперты заявили, что косметика может влиять на половое созревание…
Просмотреть все новости