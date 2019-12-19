Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет





Настя Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию, где она запечатлена с розовыми волосами. Как известно, ведущая всегда любила разноцветные парики, но теперь перекрасилась по-настоящему. На фото видно, как она позирует перед камерой в черном худи и светлых спортивных штанах. Также все заметили, что блогер носит брендовое нижнее белье.Поклонники написали много комментариев, где отметили, как Насте Ивлеевой идет новый образ. Некоторые фанаты сообщили, что теперь ведущая каждый раз выглядит сногсшибательно благодаря новой прическе.