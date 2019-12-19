Анастасия Вертинская об участии Александра Градского в шоу «Голос»: «Не считаю, что он блистал»





Анастасия Вертинская и Александр Градский были женаты всего 4 года. После развода знаменитости практически перестали общаться. Как отметила актриса, она даже не поздравила бывшего супруга с 70-летием, которое он отмечал почти месяц назад. При этом Анастасия Вертинская рассказала, что поддерживает дружеские отношения со своим экс-мужем Никитой Михалковым и поздравляет его со всеми праздниками. Также известная актриса сообщила, что недавно смотрела шоу «Голос», в жюри которого находился Александр Градский. Знаменитость не считает, что исполнитель блистал на музыкальном проекте.По мнению Анастасии Вертинской, мудрости ее бывшего супруга недостаточно для такого шоу. Если бы рядом не было еще 3 кресел с веселыми членами жюри, типажи которых перемешались друг с другом, проект не стал бы интересным из-за участия Александра Градского.