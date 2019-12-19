Ида Галич приобрела замок в ипотеку
Недавно Ида Галич опубликовала на своей странице снимок, на котором можно увидеть её с супругом Аланом Басиевым на фоне огромного дома. Пара решила улучшить жилищные условия и приобрела в ипотеку замок. О такой покупке блогер очень давно мечтала.
На своей странице в Instagram Ида Галич поделилась новостью о приобретении огромного дома. Телеведущая написала о том, что долго думала о подписи к фотографии, однако решила, если не получилось родиться принцессой, то это не означает, что невозможно иметь замок. В подписи к снимку блогер использовала хештег «ипотечный замок», намекая на то, что вынуждена была взять замок в ипотеку. Поклонники принялись поздравлять Иду Галич. Однако некоторых больше интересовала материальная сторона вопроса: на какой срок блогер взяла кредит и каков ежемесячный взнос. Среди звездных коллег, которые отметились под постом, можно заметить Риту Дакоту, Наталью Рудову, Диму Билана.
К слову, Ида Галич хорошо зарабатывает, чтобы приобретать недвижимость. Так, например, за прошлый год телеведущая заработала больше 800 тысяч долларов (чуть меньше 50 миллионов рублей) и смогла обеспечить себе 39 место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых российских звезд до 40 лет. И даже если её интернет-проекты станут неактуальными, блогер найдёт чем заработать на жизнь. Галич утверждает, что может даже свитера вязать на продажу.
На своей странице в Instagram Ида Галич поделилась новостью о приобретении огромного дома. Телеведущая написала о том, что долго думала о подписи к фотографии, однако решила, если не получилось родиться принцессой, то это не означает, что невозможно иметь замок. В подписи к снимку блогер использовала хештег «ипотечный замок», намекая на то, что вынуждена была взять замок в ипотеку. Поклонники принялись поздравлять Иду Галич. Однако некоторых больше интересовала материальная сторона вопроса: на какой срок блогер взяла кредит и каков ежемесячный взнос. Среди звездных коллег, которые отметились под постом, можно заметить Риту Дакоту, Наталью Рудову, Диму Билана.
К слову, Ида Галич хорошо зарабатывает, чтобы приобретать недвижимость. Так, например, за прошлый год телеведущая заработала больше 800 тысяч долларов (чуть меньше 50 миллионов рублей) и смогла обеспечить себе 39 место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых российских звезд до 40 лет. И даже если её интернет-проекты станут неактуальными, блогер найдёт чем заработать на жизнь. Галич утверждает, что может даже свитера вязать на продажу.