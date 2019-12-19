Ида Галич приобрела замок в ипотеку

На своей странице в Instagram Ида Галич поделилась новостью о приобретении огромного дома. Телеведущая написала о том, что долго думала о подписи к фотографии, однако решила, если не получилось родиться принцессой, то это не означает, что невозможно иметь замок. В подписи к снимку блогер использовала хештег «ипотечный замок», намекая на то, что вынуждена была взять замок в ипотеку. Поклонники принялись поздравлять Иду Галич. Однако некоторых больше интересовала материальная сторона вопроса: на какой срок блогер взяла кредит и каков ежемесячный взнос. Среди звездных коллег, которые отметились под постом, можно заметить Риту Дакоту, Наталью Рудову, Диму Билана.К слову, Ида Галич хорошо зарабатывает, чтобы приобретать недвижимость. Так, например, за прошлый год телеведущая заработала больше 800 тысяч долларов (чуть меньше 50 миллионов рублей) и смогла обеспечить себе 39 место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых российских звезд до 40 лет. И даже если её интернет-проекты станут неактуальными, блогер найдёт чем заработать на жизнь. Галич утверждает, что может даже свитера вязать на продажу.