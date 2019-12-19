"Такие меняют жизнь": Нелли Ермолаева высказалась об идеальных женщинах после новости о разводе
После новости о разводе с экс-супругом - ресторатором Кириллом Андреевым, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева разместила на своей странице в Instagram большой пост, где рассказала об идеальных женщинах, которые в жизни мужчины встречаются только один раз.
Многие посчитали, что звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева говорила о себе. Она рассказала об особенных женщинах, которых мужчины либо берегут, ждут, чтобы не обидеть их своими звонками и встречами, либо ценят, когда избранница рядом с ними. После такой женщины, добавила молодая мамочка, все остальные в жизни мужчины кажутся пустыми и фальшивыми.
Также Нелли Ермолаева отметила, что именно таких женщин нужно беречь, если они рядом.
"Некоторые теряют таких женщин, становятся пустыми, их больше никто и никогда не сможет наполнить. Цените! А если ещё не время, берегите её и помните, такое бывает один раз", - добавила Нелли Ермолаева.
Многие посчитали, что звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева говорила о себе. Она рассказала об особенных женщинах, которых мужчины либо берегут, ждут, чтобы не обидеть их своими звонками и встречами, либо ценят, когда избранница рядом с ними. После такой женщины, добавила молодая мамочка, все остальные в жизни мужчины кажутся пустыми и фальшивыми.
"В жизни каждого мужчины есть женщина, которая эту самую жизнь изменила, которая оставила свой отпечаток. Неважно, была она, есть или скоро появится; неважно, рядом ли. Главное, такие женщины и правда меняют жизнь, да и самих мужчин тоже. Такими женщинами болеют, их помнят всегда, с ними сравнивают всех остальных", - пишет Ермолаева.
Также Нелли Ермолаева отметила, что именно таких женщин нужно беречь, если они рядом.
"Некоторые теряют таких женщин, становятся пустыми, их больше никто и никогда не сможет наполнить. Цените! А если ещё не время, берегите её и помните, такое бывает один раз", - добавила Нелли Ермолаева.