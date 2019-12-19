"Такие меняют жизнь": Нелли Ермолаева высказалась об идеальных женщинах после новости о разводе

"В жизни каждого мужчины есть женщина, которая эту самую жизнь изменила, которая оставила свой отпечаток. Неважно, была она, есть или скоро появится; неважно, рядом ли. Главное, такие женщины и правда меняют жизнь, да и самих мужчин тоже. Такими женщинами болеют, их помнят всегда, с ними сравнивают всех остальных", - пишет Ермолаева.

Многие посчитали, что звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева говорила о себе. Она рассказала об особенных женщинах, которых мужчины либо берегут, ждут, чтобы не обидеть их своими звонками и встречами, либо ценят, когда избранница рядом с ними. После такой женщины, добавила молодая мамочка, все остальные в жизни мужчины кажутся пустыми и фальшивыми.Также Нелли Ермолаева отметила, что именно таких женщин нужно беречь, если они рядом."Некоторые теряют таких женщин, становятся пустыми, их больше никто и никогда не сможет наполнить. Цените! А если ещё не время, берегите её и помните, такое бывает один раз", - добавила Нелли Ермолаева.