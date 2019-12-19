Звезда «Дом-2» Алена Водонаева сделала фото в облегающем комбинезоне





Алена Водонаева опять показала, что у нее шикарная фигура. Модель выставила фото, где видно, как латексный комбинезон облегает ее фигуру. Возможно, для того, чтобы усилить эффект, девушка повернулась спиной и даже оттопырила свою «пятую точку». В итоге кадр получился очень сексуальным.Этот снимок Алена Водонаева разместила в stories в Instagram, а после она там же опубликовала и фотографии в купальниках.Стоит подчеркнуть, что до этого Алена Водонаева в этом образе появилась перед представителями мужского пола. Девушка танцевала и размахивала волосами, а также принимала раскованные позы, скорее всего, чтобы привлечь к себе внимание с их стороны.Напомним, что ранее Алена Водонаева отмечала, что она свободна. Рассказывала она и о бывшем супруге, который, как ей кажется, мало зарабатывал. Теперь Алена Водонаева находится в поисках личного счастья.