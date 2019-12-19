Ученые: Люди, рожденные в апреле, чаще умирают от болезней сердца





В процессе исследования специалисты проанализировали данные 117 000 медсестер, возраст которых был от 30 до 55 лет. Их наблюдали на протяжении 38 лет и за эти годы умерли больше 42 000 испытуемых, из них 8360 людей скончались от сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые не нашли связи между временем рождения и смертью от всех причин. Но те женщины, которые появились на свет весной и летом, имели вероятность смерти от заболеваний сердца намного выше, чем женщины, рожденные осенью.Исследования, проводимые ранее, связывали рождение весной и летом с высоким риском смерти людей северного полушария. Но такие опыты не контролируют такие факторы, как наследственные болезни, социальный и экономический статус, что было сделано в новом исследовании. Специалисты считают, что обязательно нужны дальнейшие опыты, чтобы подтвердить результаты и выявить механизмы, которые влияют на рождение и смерть от сердечно-сосудистых болезней в зависимости от месяца рождения.