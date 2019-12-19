Компания Peugeot представит в России в 2020 году новый кроссовер Peugeot 2008
Французский автопроизводитель Peugeot привезет в Россию весной 2020 года новый кроссовер Peugeot 2008, а в третьем квартале на отечественном рынке появится еще одна европейская новинка, но подробности о ней держатся в секрете. Дебют Peugeot 2008 состоялся в июне нынешнего года.
Салон нового кроссовера выполнен в стиле концепции Peugeot i-Cockpit 3D. Автомобиль Peugeot 2008 оснащен мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным экраном, а его приборная панель имеет цифровой интерфейс. Кроме того, производитель установил утонченную решетку радиатора, светодиодную оптику и 18-дюймовые колесные диски со спицами сдвоенного формата.
На европейском рынке кроссовер Peugeot 2008 представлен с 1,2-литровым бензиновым мотором из семейства PureTech, дизельной установкой объемом 1,5 литра и 136-сильным электромотором класса e-2008 с 50-киловаттной батареей. Пока не сообщается, с каким именно двигателем в России появится новый французский автомобиль.
Салон нового кроссовера выполнен в стиле концепции Peugeot i-Cockpit 3D. Автомобиль Peugeot 2008 оснащен мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным экраном, а его приборная панель имеет цифровой интерфейс. Кроме того, производитель установил утонченную решетку радиатора, светодиодную оптику и 18-дюймовые колесные диски со спицами сдвоенного формата.
На европейском рынке кроссовер Peugeot 2008 представлен с 1,2-литровым бензиновым мотором из семейства PureTech, дизельной установкой объемом 1,5 литра и 136-сильным электромотором класса e-2008 с 50-киловаттной батареей. Пока не сообщается, с каким именно двигателем в России появится новый французский автомобиль.