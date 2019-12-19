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Ученые: Инфекции уменьшают симптомы аутизма

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы провели исследование взаимосвязи симптомов аутизма и инфекционных заболеваний. По его результатам было установлено, что молекулы, которые вырабатывает иммунная система, способны регулировать поведение.

Родители детей, страдающих от аутизма, часто замечают, что при инфекционных заболеваниях, например простудных, симптомы болезни становятся не так ярко выраженными. В то же время научного обоснования связи повышенной температуры тела и признаков аутизма до этого времени не было. Поэтому исследователи провели эксперимент на подопытных мышах, у которых проявлялись трудности с поведением. Им вводился бактериальный компонент, повышающий температуру тела. После этого у мышей на время вернулось нормальное поведение. Ученые также установили, что такие изменения произошли благодаря иммунной реакции организма, которая стоит за повышением температуры тела.

По мнению ученых, исследование находится еще на раннем этапе, поэтому результаты невозможно автоматически перенести на человеческий организм, тем более что модель аутизма была ориентировочной. Однако эксперты полагают, что, продолжая исследования, смогут установить молекулы, которые смогут уменьшить симптомы аутизма и других заболеваний.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 23:04

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