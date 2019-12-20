В Сети восхитились фотографией Дмитрия Колдуна с дочерью Алисой возле новогодней елки

Дмитрий Колдун показал снимок, на котором он запечатлен в черных брюках, футболке и рубашке. Победитель музыкального проекта "Фабрика звёзд-6" обнимает свою дочь Алису, одетую в полосатую кофту и темную юбку. Свой образ исполнитель дополнил шапкой, как у Санта Клауса. Фотография сделана на фоне украшенной новогодней если, белорусский исполнитель смотрит прямо в камеру, а его дочь направила взгляд в сторону. В комментарии в Instagram Дмитрий Колдун просто написал: "Елочка гори!"Пользователи Сети отреагировали моментально. Они пришли в восторг от публикации знаменитости и назвали фото лучшим в уходящем году. Многие отметили, что Алиса очень похожа на Дмитрия Колдуна и сравнили ее с "маленьким новогодним ангелочком". Также некоторые поинтересовались, почему на фото нет сына певца Яна, но ответа пока не получили. За несколько часов пост исполнителя набрал почти 4 000 отметок "Мне нравится".