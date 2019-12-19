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Ксения Бородина отругала беременную Сашу Черно за нападки на Иосифа Огнесяна

Через несколько дней участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян отметят годовщину свадьбы, именно этому событию был посвящен последний выпуск программы "Бородина против Бузовой". После эфира телеведущая Ксения Бородина не сдержалась и отругала беременную звезду реалити-шоу за нападки на мужа.
Ксения Бородина отругала беременную Сашу Черно за нападки на Иосифа Огнесяна

В студии программы "Бородина против Бузовой" эксперты и остальные участники проекта "Дом-2" постарались разобраться в отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Не так давно супруги сообщили, что ждут первенца, чему очень рады. Казалось, что беременность круто изменила жизнь ребят, ведь Оганесян стал всячески заботиться о своей супруге, чему она была безмерно счастлива. Однако идиллия в отношениях оставалась недолго, и недавно беременная звезда реалити-шоу снова пожаловалась на избранника, якобы он обижает ее и не слышит.

Тем не менее, остальные участники проекта "Дом-2" встали на сторону Иосифа Оганесяна. Дмитрий Дмитренко, к примеру, отметил, что Саша Черно постоянно унижает его перед всеми, при этом она готова "сломать ему хребет напополам", если мужчина сделал что-то не так. В поддержку выступили и родители Иосифа Оганесяна, приглашенные на шоу. Мать сказала, что ее дети никогда не будут подкаблучниками, посетовав на обиды со стороны невестки.

Сам Иосиф Оганесян не раз отмечал, что ему тяжело переживать ссоры с Сашей Черно. Однажды он признался, что после сильных ссор прячется от камер, надевает наушники и пытается прийти в себя, иногда плачет, а один раз набрал в ванную воды и опускал туда голову на четыре минуты, пытаясь справиться со стрессом.

Ксения Бородина тоже не выдержала и поддержала участника проекта "Дом-2". Уже после окончания съемок она обратилась к беременной Саше Черно в гримерке, отметив, что она действительно постоянно унижает мужа, причем каждый день. Телеведущая отметила, они хотели показать, как изменился Иосиф Оганесян после новости о беременности.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:35

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