Андрей Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме





Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что как истинный гетеросексуал всегда говорит коллегам, чтобы никогда не обращали внимание на то, что о них пишут. Он считает, что черный пиар бывает полезен. Недавно #АppolonovGang выпустил композицию «Щастливые», которая стала «гимном откровенной любви». Артисты часто держатся за руки, дарят друг другу песни, а прошлым летом отработали концерт в Берлине, представляя Россию.Артист сообщил, что никто ни с кем не спит – это просто образ для сцены. Он также опроверг слухи о гомосексуализме крестника и племянника. Фанаты считают, что #АppolonovGang популярен только из-за денег Андрея Григорьева-Апполонова, но вокалист с таким утверждением не соглашается.