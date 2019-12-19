Ольга Бузова: "Брутальный Федор Стрелков не зажег Катю Скалкон"

После расставания с Екатериной Скалкон Федор Стрелков не терял надежды наладить отношения со звездой проекта "Дом-2". Сама же брюнетка списала все на детские травмы и разочарования в прошлых отношениях. Тем не менее, до правды решила докопаться телеведущая Ольга Бузова.Как отметила теледива, Екатерина Скалкон врет, ведь попросту ее оттолкнула брутальность Федора Стрелкова, вот в чем истинная причина их расставания. Продолжать все списывать на несуществующие травмы нет смысла, считает звезда проекта "Дом-2".