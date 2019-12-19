Ольга Бузова: "Брутальный Федор Стрелков не зажег Катю Скалкон"
Только недавно между участниками проекта "Дом-2" Федором Стрелковым и Екатериной Скалкон завязался роман, а через несколько недель отношения закончились. Ольга Бузова выяснила, что стало истинной причиной расставания, отметив, что брутальный Федор Стррелков попросту не смог зажечь Екатерину Скалкон.
После расставания с Екатериной Скалкон Федор Стрелков не терял надежды наладить отношения со звездой проекта "Дом-2". Сама же брюнетка списала все на детские травмы и разочарования в прошлых отношениях. Тем не менее, до правды решила докопаться телеведущая Ольга Бузова.
Как отметила теледива, Екатерина Скалкон врет, ведь попросту ее оттолкнула брутальность Федора Стрелкова, вот в чем истинная причина их расставания. Продолжать все списывать на несуществующие травмы нет смысла, считает звезда проекта "Дом-2".
После расставания с Екатериной Скалкон Федор Стрелков не терял надежды наладить отношения со звездой проекта "Дом-2". Сама же брюнетка списала все на детские травмы и разочарования в прошлых отношениях. Тем не менее, до правды решила докопаться телеведущая Ольга Бузова.
Как отметила теледива, Екатерина Скалкон врет, ведь попросту ее оттолкнула брутальность Федора Стрелкова, вот в чем истинная причина их расставания. Продолжать все списывать на несуществующие травмы нет смысла, считает звезда проекта "Дом-2".