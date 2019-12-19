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Ученые обнаружили причину облегченного распространения части клеток меланомы

Исследователи из Научно-исследовательского института детского медицинского центра в UT Southwestern обнаружили причину увеличения вероятности распространения некоторых клеток меланомы. Это открытие открывает потенциальный новый путь лечения и может быть использован для уменьшения доли пациентов, болезнь которых переходит с 3-й на 4-ю стадию заболевания.
Ученые обнаружили причину облегченного распространения части клеток меланомы

«Мы обнаружили, что существуют внутренние различия между меланомами в их способности к метастазированию или распространению. Некоторые из них являются эффективными метастазаторами, которые легко формируют отдаленные опухоли, независимо от того, удаляете вы их хирургическим путем или нет. В то же время другие являются неэффективными метастазаторами, которые распространяются медленнее и могут быть вылечены с помощью хирургии», - сообщил доктор Шон Моррисон, исследователь мединститута Говарда Хьюза.

Ученые уже давно знают, что большинство раковых клеток погибают, когда они пытаются метастазировать из первичной опухоли в другие части тела. Способные выжить во время этого процесса, должны подвергаться плохо изученным метаболическим изменениям. Для проверки этой гипотезы исследователи использовали методы, разработанные Лабораторией Моррисона для изучения метастазирования клеток меланомы человека на специализированных мышах. Исследователи обнаружили, что эффективные метастазаторы поглощают больше лактата, потому что имеют более высокие уровни переносчика этого вещества на своей клеточной поверхности. Их назвали монокарбоксилатным переносчиком 1 (MCT1).

В исследовании отмечается, что меланомы, растущие у мышей, после обработки ингибитором MCT1, привели к меньшему количеству клеток меланомы в крови и падению объёма метастатических опухолей. Эти данные повышают вероятность того, что ингибиторы MCT1 покажут высокую пользу при воздействии на пациентов.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:47

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