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Большая пресс-конференция Владимира Путина: ключевые тезисы президента России за первый час

В эти минуты в московском ЦМТ проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. За первый час мероприятия журналисты успели задать главе государства не очень много вопросов, однако он в свою очередь обозначил ряд тезисов, которые точно заслуживают внимания.
Большая пресс-конференция Владимира Путина: ключевые тезисы президента России за первый час

Так, говоря о своем отношении к вопросу о глобальном потеплении, российский президент отметил, что эти изменения напрямую затрагивают страну и могут стать причиной природных катаклизмов, поэтому Россия тоже будет предпринимать усилия по минимизации последствий. Также глава государства пообещал не отменять «плоские тарифы» на авиаперелеты в Дальневосточный регион, более того, по его словам, данная практика в будущем может быть расширена на другие регионы страны. А говоря о проблемах мусорной реформы, Путин потребовал навести в системе переработки бытовых отходов порядок, исключив любые серые схемы и криминал.

Напомнил Владимир Владимирович и о том, что Украина все еще не выплатила Москве долг в размере 3 миллиардов долларов – эти средства Киев ранее получил в качестве кредита из Фонда национального благосостояния. При этом, отметил президент, Россия и дальше будет стараться сохранить транзит газа через Украину, чтобы гарантировать европейским потребителям стабильность поставок «голубого топлива» из России. Однако Путин подчеркнул, что транспортировка сырья по украинскому маршруту обходится стране дороже, тем не менее Москва готова сохранять эту схему. Кроме того, по его словам, Россия все еще готова предложить Киеву и более низкую цену на углеводороды, чем действуют сейчас.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:33

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