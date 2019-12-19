Дана Борисова опровергла слухи о том, что она летит на Самуи лечиться

Дана Борисова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном комбинезоне и длинном плаще. Свой образ знаменитость дополнила броским макияжем и укладкой. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте телеведущая рассказала, что уже дописывает свою книгу "Жизнь под кайфом" и надеется, что она станет настоящим бестселлером. Через несколько дней Дана Борисова улетает на остров Самуи, где проведет 2 недели. Также известная ведущая написала: "Не понимаю, откуда взялись слухи, что я еду лечиться, конечно, заедем к ребятам в центр провести группу и пообщаться, не более того".В конце своего поста Дана Борисова рассказала о том, где планирует встретить Новый год и поздравила своих подписчиков с наступающими праздниками. Фанаты отметили, что считают телеведущую целеустремленной и сильной личностью. Многие поздравили знаменитость с праздниками и пожелали ей двигаться в правильном направлении.