Владимир Пресняков показал фото округлившегося живота супруги Натальи Подольской
Недавно певец Владимир Пресняков поделился фотографией своё супруги Натальи Подольской. На снимке певица изображена беременной на довольно большом сроке.
Музыкант Владимир Пресняков опубликовал снимок на своей личной странице в Instagram. На снимке можно заметить, как певец целует живот беременной супруги Натальи Подольской. Певица стоит в довольно облегающей одежде и видно, что находится на большом сроке беременности. Оказывается, певица решила сама развеять слухи и прокомментировала фотографию, написав, что она сделана 5 лет назад. Однако к чему относится публикация - не понятно. У звёздных родителей подрастает сын Артемий, а родился он в июне.
Естественно, так как музыкант не сопроводил фото подписью, подписчики принялись гадать, не хочет ли музыкант с помощью этого снимка рассказать об "интересном положении" певицы. Кто-то написал, что видел Подольскую стройной, а значит пока в семействе не планируется прибавление. Кое-кто заметил, что паре пора задуматься о рождении второго ребёнка. Однако ни Владимир Пресняков, ни Наталья Подольская пока ни опровергли, но и не подтвердили ни одну из догадок поклонников.
Музыкант Владимир Пресняков опубликовал снимок на своей личной странице в Instagram. На снимке можно заметить, как певец целует живот беременной супруги Натальи Подольской. Певица стоит в довольно облегающей одежде и видно, что находится на большом сроке беременности. Оказывается, певица решила сама развеять слухи и прокомментировала фотографию, написав, что она сделана 5 лет назад. Однако к чему относится публикация - не понятно. У звёздных родителей подрастает сын Артемий, а родился он в июне.
Естественно, так как музыкант не сопроводил фото подписью, подписчики принялись гадать, не хочет ли музыкант с помощью этого снимка рассказать об "интересном положении" певицы. Кто-то написал, что видел Подольскую стройной, а значит пока в семействе не планируется прибавление. Кое-кто заметил, что паре пора задуматься о рождении второго ребёнка. Однако ни Владимир Пресняков, ни Наталья Подольская пока ни опровергли, но и не подтвердили ни одну из догадок поклонников.