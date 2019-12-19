Владимир Пресняков показал фото округлившегося живота супруги Натальи Подольской

Музыкант Владимир Пресняков опубликовал снимок на своей личной странице в Instagram. На снимке можно заметить, как певец целует живот беременной супруги Натальи Подольской. Певица стоит в довольно облегающей одежде и видно, что находится на большом сроке беременности. Оказывается, певица решила сама развеять слухи и прокомментировала фотографию, написав, что она сделана 5 лет назад. Однако к чему относится публикация - не понятно. У звёздных родителей подрастает сын Артемий, а родился он в июне.Естественно, так как музыкант не сопроводил фото подписью, подписчики принялись гадать, не хочет ли музыкант с помощью этого снимка рассказать об "интересном положении" певицы. Кто-то написал, что видел Подольскую стройной, а значит пока в семействе не планируется прибавление. Кое-кто заметил, что паре пора задуматься о рождении второго ребёнка. Однако ни Владимир Пресняков, ни Наталья Подольская пока ни опровергли, но и не подтвердили ни одну из догадок поклонников.