Ученые смогли сфотографировать уходящий под воду ледник в Сибири
Ледник Вавилова долгое время сокращался в объеме из-за "ледяной реки", вызванной глобальным потеплением. Ученые смогли сфотографировать уходящий под воду массив в Сибири.
За последние несколько лет таяние ледника Вавилова в российских полярных широтах резко ускорилось. В 2015 году сокращение объема достигло до 24 м в день, что подтверждается новым интернациональным исследованием и фотографиями из космоса. Это явление поставило под сомнение предположения ученых о стабильности арктических массивов, пребывающих в северных регионах Земли. Хотя потепление климата существенно усугубляет темпы и распространенность таяния ледников, скорость разрушения ледника Вавилова чрезвычайно высока и неожиданна.
Исследователи подозревают, что лед начал резко продвигаться в сторону океана, когда дно ледника стало более влажным, а его передняя часть выдвинулась на очень скользкие подводные отложения. Некоторая часть этой воды могла бы соединиться с глиной под массивом, еще больше уменьшив трение под ней и сформировавшись в "ледяную реку". С 2013 года по настоящее время ледник Вавилова потерял более 11% своей первоначальной массы, что составляет 9,5 миллиардов тонн замерзшей воды. Эти данные свидетельствуют о том, что последствия глобального потепления могут быть более драматичными и скоропостижными, чем предполагалось.
За последние несколько лет таяние ледника Вавилова в российских полярных широтах резко ускорилось. В 2015 году сокращение объема достигло до 24 м в день, что подтверждается новым интернациональным исследованием и фотографиями из космоса. Это явление поставило под сомнение предположения ученых о стабильности арктических массивов, пребывающих в северных регионах Земли. Хотя потепление климата существенно усугубляет темпы и распространенность таяния ледников, скорость разрушения ледника Вавилова чрезвычайно высока и неожиданна.
Исследователи подозревают, что лед начал резко продвигаться в сторону океана, когда дно ледника стало более влажным, а его передняя часть выдвинулась на очень скользкие подводные отложения. Некоторая часть этой воды могла бы соединиться с глиной под массивом, еще больше уменьшив трение под ней и сформировавшись в "ледяную реку". С 2013 года по настоящее время ледник Вавилова потерял более 11% своей первоначальной массы, что составляет 9,5 миллиардов тонн замерзшей воды. Эти данные свидетельствуют о том, что последствия глобального потепления могут быть более драматичными и скоропостижными, чем предполагалось.