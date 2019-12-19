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Звезда «Дом-2» Анастасия Иванова показала свою грудь после пластики

Участница телевизионного шоу «Дом-2» Анастасия Иванова пришла в себя после наркоза. Свою грудь она увеличила на полтора размера. Девушка сняла видео и сразу рассказала, как она выглядит теперь.

Звезда «Дом-2» Анастасия Иванова показала свою грудь после пластики

На операцию по увеличению груди решились сразу две звездные участницы «Дом-2» Розалия Райсон и Анастасия Иванова. Так, после хирургического вмешательства грудь Анастасии Ивановой обрела 2,5 размер.

По словам Анастасии, она знала, что все будет хорошо и о ней обязательно позаботятся. Больше всех волновался Руслан. Девушка поблагодарила своего молодого человека за тот факт, что он был рядом с ней и поддерживал ее во всем. Также Анастасия Иванова рассказала, что операция продлилась всего 35 минут.

Стоит отметить, ранее о своих впечатлениях после операции рассказала и Розалия Райсон, которая даже поблагодарила медиков за отлично выполненную работу. Она отметила даже, что несмотря на боль, которая пока еще есть, результатом осталась довольна.


Известно, что теперь Анастасия Иванова должна носить бандаж для груди несколько месяцев, но даже этот факт не омрачил хорошее настроение девушки, ведь Руслан Мацьолек уже забрал ее на Поляну и пообещал, что будет помогать во всем.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:45

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