Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова учит своего отца говорить на испанском языке

Подписчики 7-летней Клавдии Земцовой восхитились ее талантом, о чем они написали в комментариях под видео. Некоторые отметили, что все дети в семье Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте обладают необходимыми навыками для изучения иностранных языков. Так, Гарри и Лиза Галкины уже говорят на французском языке.Клавдия Земцова является третьим ребенком для Кристины Орбакайте. Сейчас ее 28-летний сын Никита Пресняков занимается созданием песен, некоторые из них написаны на английском языке. Ее второй сын 21-летний Дени Байсаров проходит обучение в одном из зарубежных университетов, что требует прекрасного знания иностранного языка.