Александр Васильев высоко оценил стиль Кристины Асмус





Александру Васильеву понравился стиль Кристины Асмус. Он уверен, что придирки хейтеров после интимных сцен фильма «Текст» напрасны, ведь в ее образе нет вульгарности. Также он считает, что она выглядит скромной, так как не предпочитает наряды с разрезами, декольте или прозрачной ткани. Он порекомендовал ей не слушать критиков, а откровенные сцены в кинофильмах не могут повлиять на ее репутацию.Белое платье с открытой спиной специалист посчитал скромным. Он отметил сочетание наряда с прической волной и яркой помадой, копируя образ кинозвезд Голливуда 40-х годов. Историк моды также считает, что куртка-косуха и ботфорты на актрисе не смотрятся вульгарно. Также Кристине Асмус идет оливковый цвет костюмов, а к нему подходит обувь на шпильках.