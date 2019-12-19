Дмитрию Шепелеву предрекли конфликт с сыном из-за ссор с родными Жанны Фриске
Известный российский шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев рискует в скором будущем сильно поссориться со своим сыном Платоном из-за тех действий, которые он предпринимает на данный момент. О возможном конфликте артиста с наследником из-за ссор с родственными бывшей супруги Жанны Фриске заявила экстрасенс Христафарида.
По словам ясновидящей, у шоумена на данный момент нет необходимой поддержки покровителей рода. Якобы именно это и стало причиной того, что его постоянные конфликты и ссоры с родней умершей певицы и матери Платона Жанны Фриске, никак не могут сойти на нет. В этом случае, утверждает Христафарида, Шепелеву придется рассчитывать исключительно на себя и не ожидать помощи от высших сил, однако сейчас ему удается с успехом компенсировать этот недостаток благодаря собственным целеустремленности и упорству.
Впрочем, именно эти качества, утверждает экстрасенс, Дмитрий Шепелев должен постараться взять под контроль, в противном случае в будущем ему придется ссориться еще и с сыном. По словам шаманки, юный Платон против своей воли стал предметов конфликта между отцом и родственниками матери, превратившись в своего рода разменную монету. Когда мальчик повзрослеет, вряд ли будет благодарен отцу за подобное отношение, приводит слова Христафариды портал «Дни.ру».
По словам ясновидящей, у шоумена на данный момент нет необходимой поддержки покровителей рода. Якобы именно это и стало причиной того, что его постоянные конфликты и ссоры с родней умершей певицы и матери Платона Жанны Фриске, никак не могут сойти на нет. В этом случае, утверждает Христафарида, Шепелеву придется рассчитывать исключительно на себя и не ожидать помощи от высших сил, однако сейчас ему удается с успехом компенсировать этот недостаток благодаря собственным целеустремленности и упорству.
Впрочем, именно эти качества, утверждает экстрасенс, Дмитрий Шепелев должен постараться взять под контроль, в противном случае в будущем ему придется ссориться еще и с сыном. По словам шаманки, юный Платон против своей воли стал предметов конфликта между отцом и родственниками матери, превратившись в своего рода разменную монету. Когда мальчик повзрослеет, вряд ли будет благодарен отцу за подобное отношение, приводит слова Христафариды портал «Дни.ру».