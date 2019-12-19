«Волосы встали дыбом»: Светлана Ходченкова показала свой новый образ

Светлана Ходченкова приняла участие в художественной съемке, результатами которой поделилась со своими поклонниками. Актриса запечатлена с новой прической, на которой волосы у нее встали дыбом. Так как она нечасто меняет свой образ, в том числе и прическу, подписчики очень заинтересовались переменами во внешности актрисы. Однако реакция на фото была неоднозначной. Одни фанаты умилялись красотой своей любимицы и похвалили ее за то, что не боится экспериментов. Другие же писали, что ее прическа стала результатом короткого замыкания, и оставляли под постом шутливые комментарии: «Светлана Одуванчикова», «Осторожно! Наэлектризована!»Несмотря на то, что в жизни актриса мало экспериментирует со своей внешностью, для своих ролей в фильмах она часто меняет образы и прически.