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«Волосы встали дыбом»: Светлана Ходченкова показала свой новый образ

Светлана Ходченкова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фотографию со своей последней фотосессии. Актриса предстала перед подписчиками в новом экспериментальном образе, в котором ее волосы встали дыбом.
«Волосы встали дыбом»: Светлана Ходченкова показала свой новый образ

Светлана Ходченкова приняла участие в художественной съемке, результатами которой поделилась со своими поклонниками. Актриса запечатлена с новой прической, на которой волосы у нее встали дыбом. Так как она нечасто меняет свой образ, в том числе и прическу, подписчики очень заинтересовались переменами во внешности актрисы. Однако реакция на фото была неоднозначной. Одни фанаты умилялись красотой своей любимицы и похвалили ее за то, что не боится экспериментов. Другие же писали, что ее прическа стала результатом короткого замыкания, и оставляли под постом шутливые комментарии: «Светлана Одуванчикова», «Осторожно! Наэлектризована!»

Несмотря на то, что в жизни актриса мало экспериментирует со своей внешностью, для своих ролей в фильмах она часто меняет образы и прически.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:03

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