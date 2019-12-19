Главврач рассказал, почему медики выходят на дежурство в Новый год
Новый год печально известен всплеском травм и госпитализаций, которые усложняются малым количеством медперсонала. Российский главврач рассказал, почему медики выходят на дежурство в зимние праздники.
Андрей Шкода, главврач 67-й московской городской клинической больницы, сообщил, что заставляет его подопечных выходить на новогоднее дежурство. Оказалось, что помимо выдачи оплачиваемого выходного на следующий день, некоторые медики появляются на смене из-за трудоголизма. Руководитель столичного медучреждения заявляет, что у них не возникает проблем с недостатком медицинского персонала во время праздников, поскольку начальство финансово поощряет тех, кто вызвался на дежурство самостоятельно.
Известно, что дежурство между медиками назначается в соответствии с тем, кто и когда работал в прошлом году. Даже если определенного специалиста вынудят работать с 31 по 1 января, другие коллеги могут самостоятельно выступить в качестве замены. Шкода сообщает, что нередки случаи, когда терапевты и хирурги просили оставить их на работе в Новый год, сообщает ПолитЭксперт.
Андрей Шкода, главврач 67-й московской городской клинической больницы, сообщил, что заставляет его подопечных выходить на новогоднее дежурство. Оказалось, что помимо выдачи оплачиваемого выходного на следующий день, некоторые медики появляются на смене из-за трудоголизма. Руководитель столичного медучреждения заявляет, что у них не возникает проблем с недостатком медицинского персонала во время праздников, поскольку начальство финансово поощряет тех, кто вызвался на дежурство самостоятельно.
Известно, что дежурство между медиками назначается в соответствии с тем, кто и когда работал в прошлом году. Даже если определенного специалиста вынудят работать с 31 по 1 января, другие коллеги могут самостоятельно выступить в качестве замены. Шкода сообщает, что нередки случаи, когда терапевты и хирурги просили оставить их на работе в Новый год, сообщает ПолитЭксперт.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:27