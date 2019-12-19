Валентина Рубцова пожелала фанатам доброго утра, продемонстрировав стойку на руках

Валентина Рубцова опубликовала пост, которым хотела поднять настроение своих преданных поклонников. На видео звезда комедийного телесериала "СашаТаня" танцует шуточный танец, смешно размахивая руками. Она подходит к специальным поручням и делает стойку на руках. При этом Валентина Рубцова демонстрирует свою растяжку, выполняя ногами разные элементы из гимнастики. В конце видео знаменитость также показывает смешные движения руками и строит различные гримасы. В комментарии к своей публикации в социальной сети Instagram известная актриса просто написала: "Доброе утро, ребятки!"Подписчики поблагодарили Валентину Рубцову за поднятое утреннее настроение. Многие поздравили актрису с праздником Николая Чудотворца, пожелав ей здоровья и успеха во всех ее начинаниях. Также фанаты отметили пластичность знаменитости, назвав ее "чудо-женщиной". Видео уже просмотрели более 12 000 пользователей Сети.