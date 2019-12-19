Российская Toyota RAV4 получит перенастроенный ESP после скандального «лосиного теста»





В сентябре этого года популярный кроссовер Toyota RAV4 оказался в центре скандала после того, как шведские журналисты испытали машину в рамках так называемого «лосиного теста». В этот момент система курсовой устойчивости машины сработала некорректно, а сама она выскакивала за пределы очерченной полосы движения и сбивала ограничительные конусы. Позднее в какой-то степени реабилитироваться за этот провал удалось гибридной версии кроссовера, а российские журналисты установили, что загруженный паркетник значительно лучше справляется с этим тестом, чем пустой.В компании на эту проблему обратили внимание, а потому выступили с заявлением о том, что новая версия кроссовера полностью безопасна в пределах своих текущих спецификаций, поскольку она прошла все тестовые испытания, в результате которых было подтверждено ее полное соответствие всем установленным нормам. Однако инженеры Toyota при этом все равно готовят новую прошивку для ESP, которые должны повысить скорость реакции системы. Появится эта прошивка и в российской версии модели.