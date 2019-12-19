Бросившая Джонни Деппа питерская танцовщица Полина Глен разместила обнаженное фото с Бали
Бросившая Джонни Деппа девушка разместила своё обнажённое фото, сделанное на Бали. Питерская танцовщица Полина Глен отдыхает на индонезийском острове в течение 2-х недель.
Полина Глен рассказала поклонникам о красивых пейзажах. В комментариях предположили, что девушка отправилась на экзотический остров ради снятия стресса. В собственном профиле экс-возлюбленная Джонни Деппа разместила обнаженный снимок, который был сделан во время пребывания в спа. На фото она показана без одежды рядом с цветочными лепестками.
Танцовщица повернулась к объективу спиной, но из воды выглядывают оголённые ягодицы. Многие подписчики отставили восторженные комментарии, похвалив фигуру собственницы аккаунта. Во время пребывания на Бали экс-возлюбленная актёра объявила о начале специального марафона, во время которого намерена обучить всех участниц любить себя, ухаживать за собой, а также танцевать.
Полина Глен рассказала поклонникам о красивых пейзажах. В комментариях предположили, что девушка отправилась на экзотический остров ради снятия стресса. В собственном профиле экс-возлюбленная Джонни Деппа разместила обнаженный снимок, который был сделан во время пребывания в спа. На фото она показана без одежды рядом с цветочными лепестками.
Танцовщица повернулась к объективу спиной, но из воды выглядывают оголённые ягодицы. Многие подписчики отставили восторженные комментарии, похвалив фигуру собственницы аккаунта. Во время пребывания на Бали экс-возлюбленная актёра объявила о начале специального марафона, во время которого намерена обучить всех участниц любить себя, ухаживать за собой, а также танцевать.