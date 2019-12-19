Ученые: Новое открытие позволит экологично улучшить КПД двигателей





Американские эксперты получили патент на новый дизайн, который может повысить эффективность и снизить выбросы токсичных веществ от ДВС, которые используются для миллионов автомобилей и грузовиков по всему миру. Теория излагает методы быстрого вращения газа внутри цилиндров внутреннего сгорания двигателей. «Идея состоит в том, чтобы получить полезную мощность двигателей, работающих при более низкой температуре, чем считалось возможным, и тем самым уменьшить выброс вредных оксидов азота», - рассказал физик и ведущий автор Натаниэль Фиш из Лаборатории физики плазмы Принстона.Ученые поняли, что газ, вращающийся примерно со скоростью звука, при использовании в термодинамическом цикле может позволить силовым установкам работать более эффективно, чем обычные двигатели. Тем не менее, новый дизайн усложняет конструкцию механизму, потому что изобретение имеет восьмитактный принцип работы, а не четырехтактный. На данный момент запатентованные результаты остаются лишь на бумаге. Но, если бы американское правительство приняло законодательное решение о сокращении содержания оксида азота в масштабах всей страны, улучшенная конструкция ДВС могла бы получить право на жизнь.