«Яндекс. Авто» обретет новый дизайн и научится находить авто
Сегодня «Яндекс. Авто» публикует последнюю версию системы бортового компьютера. Приложение обретет новый дизайн и научится находить авто.
Сначала произойдут изменения основного интерфейса экрана, так как возникнут сервисы, используемые водителями часто. Теперь виджеты смогут легко переключиться между собой. Изменился и внешний вид плеера музыки, теперь картинка будет одинаковой независимо от мелодии.
В последней версии теперь можно соединить функцию «Яндекс. Навигатора» гаджета с бортовым компьютером. Теперь водителям станет легко запланировать маршрут прямо из дома. Также в приложение будет встроено «Яндекс. Заправки», а при прибытии на заправочную станцию компьютер сам разберется, где машина, предложит найти колонку и оплатит услугу.
Навигатор «Яндекс. Авто» теперь обладает способностью идентифицировать 6 камер и способен предупредить о них разными способами. Также он уведомит о школах, чтобы шофер смог уменьшить скорость.
Эти функции появятся после того, как пользователи обновят систему до версии 1.7. Если функции предустановленны заводским способом, то обновления предоставят дилеры.
Сначала произойдут изменения основного интерфейса экрана, так как возникнут сервисы, используемые водителями часто. Теперь виджеты смогут легко переключиться между собой. Изменился и внешний вид плеера музыки, теперь картинка будет одинаковой независимо от мелодии.
В последней версии теперь можно соединить функцию «Яндекс. Навигатора» гаджета с бортовым компьютером. Теперь водителям станет легко запланировать маршрут прямо из дома. Также в приложение будет встроено «Яндекс. Заправки», а при прибытии на заправочную станцию компьютер сам разберется, где машина, предложит найти колонку и оплатит услугу.
Навигатор «Яндекс. Авто» теперь обладает способностью идентифицировать 6 камер и способен предупредить о них разными способами. Также он уведомит о школах, чтобы шофер смог уменьшить скорость.
Эти функции появятся после того, как пользователи обновят систему до версии 1.7. Если функции предустановленны заводским способом, то обновления предоставят дилеры.
Авто
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 14:17