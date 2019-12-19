«Яндекс. Авто» обретет новый дизайн и научится находить авто





Сначала произойдут изменения основного интерфейса экрана, так как возникнут сервисы, используемые водителями часто. Теперь виджеты смогут легко переключиться между собой. Изменился и внешний вид плеера музыки, теперь картинка будет одинаковой независимо от мелодии.В последней версии теперь можно соединить функцию «Яндекс. Навигатора» гаджета с бортовым компьютером. Теперь водителям станет легко запланировать маршрут прямо из дома. Также в приложение будет встроено «Яндекс. Заправки», а при прибытии на заправочную станцию компьютер сам разберется, где машина, предложит найти колонку и оплатит услугу.Навигатор «Яндекс. Авто» теперь обладает способностью идентифицировать 6 камер и способен предупредить о них разными способами. Также он уведомит о школах, чтобы шофер смог уменьшить скорость.Эти функции появятся после того, как пользователи обновят систему до версии 1.7. Если функции предустановленны заводским способом, то обновления предоставят дилеры.