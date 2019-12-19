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Путин объяснил, с чем связаны сложности «мусорной реформы»

В эти минуты в московском ЦМТ проходит большая итоговая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Один из первых же вопросов заставил главу государства призвать представителей прессы не превращать мероприятие в базар. Вопрос касался мусорной реформы.
Путин объяснил, с чем связаны сложности «мусорной реформы»

«В Ленинградской областиреформа уже стартовала. Получается так, что весь мусор из Северной столицы направляется в область и происходит некоторая рассиинхронизация. У жителей региона в связи с этим возник вопрос: почему под их окнами растут свалки, а мусор продолжают везти из Петербурга, можно ли как-то поторопить столицу региона?» - спросил журналист. В ответ на это президент отметил, что отрасль переработки коммунальных отходов в России на данный момент фактически создается с нуля, чем и вызваны некоторые трудности.

«Мы в год в стране генерируем около 70 миллионов тонн отходов. Большое количество мусора и в целом такой отрасли, как переработка ТБО в Советском Союзе не было, да и в новой России ее не было. Нам ее приходится создавать с нуля», - ответил глава государства. Кроме того, Путин подчеркнул, что в сфере мусорной переработки главное добиться прозрачности, исключив серые схемы и приминал.

«Люди возмущены ростом тарифа, тем, что раньше никогда не было отдельной графы за мусор, нужно им объяснять, чтобы они понимали, за что платят», - подчеркнул президент.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:50

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