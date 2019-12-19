Путин объяснил, с чем связаны сложности «мусорной реформы»





«В Ленинградской областиреформа уже стартовала. Получается так, что весь мусор из Северной столицы направляется в область и происходит некоторая рассиинхронизация. У жителей региона в связи с этим возник вопрос: почему под их окнами растут свалки, а мусор продолжают везти из Петербурга, можно ли как-то поторопить столицу региона?» - спросил журналист. В ответ на это президент отметил, что отрасль переработки коммунальных отходов в России на данный момент фактически создается с нуля, чем и вызваны некоторые трудности.«Мы в год в стране генерируем около 70 миллионов тонн отходов. Большое количество мусора и в целом такой отрасли, как переработка ТБО в Советском Союзе не было, да и в новой России ее не было. Нам ее приходится создавать с нуля», - ответил глава государства. Кроме того, Путин подчеркнул, что в сфере мусорной переработки главное добиться прозрачности, исключив серые схемы и приминал.«Люди возмущены ростом тарифа, тем, что раньше никогда не было отдельной графы за мусор, нужно им объяснять, чтобы они понимали, за что платят», - подчеркнул президент.