Звезда «Дом-2» Мария Кохно разместила в Сети провокационное видео из бассейна

В преддверии новогодних праздников Мария Кохно отдыхает вместе со своей мамой в Мексике. Так, девушка разместила в личном аккаунте Instagram ролик. На видео она в прозрачном купальнике купается в бассейне. Девушка себя, а также свою грудь снимает довольно крупным планом.Уже на следующем видео она вместе со своей родительницей пьет текилу и желает каждому, кто посмотрит эти кадры, счастливого Нового года.Естественно, что подобная выходка со стороны Марии Кохно не осталась без внимания со стороны ее подписчиков. Пользователям Сети не пришлось по душе ни откровенное видео, ни в целом поведение девушки. Были и те, кто сказал, что девушка уже не знает, как к себе привлечь внимание.Стоит отметить, ранее Мария Кохно привлекла к себе внимание, выложив снимок в синем бикини. Эту фотографию также активно обсуждали в интернете и далеко не всем понравился поступок девушки, а некоторые даже отмечали, что так она призывает к действию.