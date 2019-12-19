Актеры из фильма «Гарри Поттер» сделали совместную фотографию в честь Рождества
В честь наступающего Рождества актеры, известные по серии фильмов о Гарри Поттере, устроили вечеринку и сделали совместный фотоснимок. Многие фанаты не узнали изменившихся за несколько лет кумиров, но при этом отметили, что Эмма Уотсон одна из немногих, чья внешность не особо поменялась.
На вечеринке присутствовали Том Фелтон (именно он опубликовал совместное фото), Эмма Уотсон, Эванна Линч, Бонни Райт и Мэттью Льюис. А вот исполнителя роли Гарри Поттера Дэниэла Рэдклиффа и Руперта Гринта на фотоснимке не было, поскольку они отсутствовали на вечеринке.
Хотя внешность актеров изменилась, особенно у похудевшего Мэттью Льюиса, выглядели они так, будто никогда не расставались. Сам Том Фелтон назвал фотоснимок «Сезонным поздравлением от моих школьных друзей».
На вечеринке присутствовали Том Фелтон (именно он опубликовал совместное фото), Эмма Уотсон, Эванна Линч, Бонни Райт и Мэттью Льюис. А вот исполнителя роли Гарри Поттера Дэниэла Рэдклиффа и Руперта Гринта на фотоснимке не было, поскольку они отсутствовали на вечеринке.
Хотя внешность актеров изменилась, особенно у похудевшего Мэттью Льюиса, выглядели они так, будто никогда не расставались. Сам Том Фелтон назвал фотоснимок «Сезонным поздравлением от моих школьных друзей».