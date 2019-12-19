Актеры из фильма «Гарри Поттер» сделали совместную фотографию в честь Рождества





На вечеринке присутствовали Том Фелтон (именно он опубликовал совместное фото), Эмма Уотсон, Эванна Линч, Бонни Райт и Мэттью Льюис. А вот исполнителя роли Гарри Поттера Дэниэла Рэдклиффа и Руперта Гринта на фотоснимке не было, поскольку они отсутствовали на вечеринке.Хотя внешность актеров изменилась, особенно у похудевшего Мэттью Льюиса, выглядели они так, будто никогда не расставались. Сам Том Фелтон назвал фотоснимок «Сезонным поздравлением от моих школьных друзей».