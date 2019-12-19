Волочкову поддали критике из-за вялого банана в кадре

Подписчики Анастасии Волочковой давно привыкли к частой смене образов своего кумира, которая также увлекается фотографированием элементов дизайна. Однако последний снимок букета цветов с потемневшими яблоками и бананами вызвал негативную реакцию у некоторых фанатов. Они комментировали, что неэстетичный вид композиции плохо сочетается с интерьером. Сама балерина сообщила, что она специально выжидает увядания подаренных ей цветов, из которых впоследствии её дочь делает икебану.Стоит отметить, что танцовщицу не впервые критикуют за сомнительные решения в дизайне и образах. Последней причиной негодования поклонников оказался эпатажный ярко-зеленый наряд с красными сапогами. Звезда позднее учла ошибку и появлялась на публике лишь в стильных платьях и костюмах. Кроме прочего, важным событием в жизни экс-примы балерины Большого театра станет выступление в спектакле "Балерина в зазеркалье цирка". Мероприятие состоится в истринском Доме культуры 24 декабря.