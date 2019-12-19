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Ученые нашли останки «Сибирского единорога»

Ученые нашли останки неопределенного животного еще в 2005 году. С помощью современных технологий исследователям удалось определить, что это был «Сибирский единорог».
Ученые нашли останки «Сибирского единорога»

По данным ученых, неизвестное животное проживало 35 тысяч лет назад. Однако найденные останки долго не позволяли экспертам установить его место обитания, условия сосуществования с людьми и внешний вид. С помощью найденных еще одних останков и благодаря использованию новых научных технологий исследователи узнали, что у животного на лбу был большой рог – около двух метров в длину. Само животное было около 5 метров в длину и 2,5 в высоту, и весило приблизительно 5 тонн. Ученые дали ему название «Сибирский единорог».

Ученые установили, что этот вид единорогов не сосуществовал с людьми, поскольку вымер еще до их появления в Центральной Азии. Причину вымирания установить не удалось, но эксперты считают, что это могло случиться из-за нехватки еды, так как животные ели только траву. С помощью современных технологий ученым удалось сделать макет внешнего вида «Сибирского единорога».

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:13

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