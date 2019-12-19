Журналисты привезли подарки на большую пресс-конференцию Путина





Примечательно, что журналисты подготовили для главы государства не только массу разнообразных вопросов, но и привезли с собой немало подарков, которые они планируют вручить Владимиру Владимировичу на этом мероприятии. К примеру, сотрудница одного из столичных изданий привезла на пресс-конференцию президента валенки, а кто-то из ее коллег планирует преподнести российскому лидеру берестяной духовой инструмент. Представители прессы хотят в связи с этим поинтересоваться у президента его позицией по поводу развития народного промысла в Мордовии, а также задать вопросы о поддержке российского этнографического туризма.Привезли подарки и некоторые гости из-за рубежа. Так, кто-то из болгарских журналистов хочет вручить Владимиру Путину икону, на которой изображен святой, считающийся покровителем славян.