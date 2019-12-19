Юлия Савичева: "Быть собой — это прежде всего жить свою жизнь и иметь свое мнение"

Юлия Савичева решила узнать у фанатов, как они относится к общественному мнению и давлению, которое оно оказывает на них. Певица считает, что сейчас возможность оставаться самой собой — это большое счастье, перерастающие в роскошь. Особенно это связано с соцсетями, из-за которых стало настолько легко поддаваться чужому влиянию, что даже не заметны происходящие изменения. Юлия Савичева проанализировала, как различная реклама и комментарии в Сети влияют на ее личное мнение при выборе любого товаров.Исполнительница считает роскошью иметь собственную точку зрения и не поддаваться общественному мнению. В конце своей публикации в Instagram Юлия Савичева написала: "Быть собой — это прежде всего жить свою жизнь, иметь свое мнение, жизненную позицию, слушать себя и свою интуицию, переживать свои, а не чужие эмоции". Подписчики отметили, что певица права в своих высказываниях и уже оставили почти 1 500 лайков.