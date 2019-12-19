Российские туристы рассказали о технологиях, которые помогают им путешествовать





Всего в рамках этого исследования было опрошено около тысячи российских путешественников, которым пришлось отвечать на массу разнообразных вопросов, связанных с применением современных технологий в индустрии туризма. К примеру, 70% опрошенных утверждают, что получают важную информацию о местах, в которых хотят побывать, но ничего о них не знают, из социальных сетей. Кроме того, около 73% респондентов выразили согласие с тем, что определиться с организацией досуга в местах поездок намного проще благодаря специализированным приложениям для туристов. Наконец, почти три четверти россиян отметили, что они регулярно обращаются к популярным Интернет-сервисам при поиске объектов размещения и пользуются услугами онлайн-бронирования.Кроме того, отмечается, что примерно три четверти российских путешественников хотели бы получить доступ к сервису с необычными и оригинальными советами, чтобы иметь возможность познакомиться в поездках с чем-то принципиально новым.