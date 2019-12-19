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Разработчики сообщают о выходе новой версии Linux под названием Mint 19.3

Обновленное программное обеспечение и интерфейс являются не единственными изменениями в новом Linux. Разработчики сообщают о выходе следующей версии под названием Mint 19.3.
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Команда Linux Mint наконец-то объявила о выпуске обновления 19.3 под кодовым названием Tricia с полезными дополнениями и множеством улучшений. Эта новинка основана на последней версии Ubuntu 18.04.3, который поставляется с ядром Linux 5.0. Будучи продуктом от LTS, следующая версия ОС не только будет поддерживаться до 2023 года, но и предоставит несколько интересных функций. Функционал включает появление иконки с предупреждением с правой стороны панели после того, как пользователь установит новую версию популярной операционной системы. Оно покажет список потенциальных проблем, о которых можно позаботиться, чтобы обеспечить клиенту лучший опыт эксплуатации Linux Mint. Для начала юзеру будет предложено создать пароль root, установить языковой пакет или обновить сборки программного обеспечения.

Среди множества улучшений, вносимых в среду рабочего стола, числятся новые параметры конфигурации панели. С их помощью можно редактировать текст зоны независимой панели и размер символических значков. Существует и оптимизация работы при использовании апплета меню Cinnamon, который дополняется настраиваемыми режимами фокусировки окна и полной поддержка HiDPI. Инструмент Blueberry теперь проще в использовании и более производительный, чем раньше. Он также может похвастаться улучшенным обнаружением устройств, точными отчетами об ошибках и поддержкой еще большего количества гаджетов. Наконец, пользователи, уже использующие Linux Mint 19, могут обновить его до версии 19.3 напрямую с помощью инструмента Update Manager или через официальные ресурсы разработчика.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:05

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