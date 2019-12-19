Лариса Гузеева провела волшебный вечер с Дмитрием Нагиевым

Именно в этом месте велись съемки Новогоднего огонька Первого канала. Ведущая опубликовала в своем Instagram закадровый рабочий момент. Она прокомментировала видео и сказала, что они снимают Новый год, показав Дмитрия Нагиева.Напомним, что в молодом возрасте их объединяли романтические отношения. Дмитрий Нагиев тогда был студентом театрального института и еще не обрел популярность. Лариса Гузеева на тот момент уже снялась в «Жестоком романсе» и стала звездой первой величины. Тогда актриса закрутила с ним роман. Сейчас же знаменитостей связывает работа и дружба.