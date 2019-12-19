Назван единственный флагман 2019 года, который так и не получит ночной режим съемки





Отмечается, что флагманский смартфон Nokia 9 PureView от компании HMD Global, ставший первым на рынке устройством с модулем основной камеры, включающим в себя сразу 5 объективов и позиционировавшийся производителем как продвинутый камерофон, до сих пор не поддерживает ночной режим съемки. На вопрос о том, почему разработчик отказывается от использования в данной модели соответствующей технологии, пользователям решил ответить один из топ-менеджеов компании Юхо Сарвикас. По его словам, при разработке данного смарфтона компания воспользовалась фирменной технологией Light, которая делает почти невозможным внесение каких-либо изменений в работу его камер.Также Сарвикас уточнил, что именно эта особенность не позволяет использовать в камерах Nokia 9 PureView алгоритмы слабой освещенности вместе с алгоритмом Light. При этом также сообщается, что преемник данной флагманской модели компаия может выпустить уже в 2020 году.