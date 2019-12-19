Лиза Янковская воссоединилась с Александром Палем





Внучка известного актера Олега Янковского Лиза Янковская вновь соединилась с Александром Палем, игравшего в популярных кинокартинах «Горько!» и «Толя-робот». Недавно он праздновал именины, а среди гостей очутилась и она. Первый раз об их отношениях начали говорить в 2017 году, причем модель с актером практически не показывались вместе ни на каких мероприятиях. Примечательно, что друзья организовали для Александра Паля на день рождения сюрприз. Они доставили его на вечеринку с закрытыми глазами и подарили ему большую картину, где изображен богато накрытый стол.Друзья Александра Паля и Лизы Янковской сообщают, что они свободные люди, которым иногда необходимо делать перерыв в отношениях. Скорее всего, временная пауза пошла возлюбленным на пользу, ведь на праздники они выглядели счастливыми.