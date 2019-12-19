Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель мечтает найти вторую половинку

Алена Рапунцель хочет встретить свою настоящую любовь. Девушка отметила, что, наверное, прежде, чем найти своего человека, приходится сделать массу ошибок. Теперь Алене кажется, если отпустить желание любить и быть любимой, то ее мечта обязательно сбудется.В своем обращении к фанатам Алена подчеркнула, что мечтает о полноценной семье, так как она хочет растить любимого сына в атмосфере счастья. Алена Рапунцель рассказала, что, несмотря на многочисленные падения, она продолжает идти дальше.Фанаты поддержали Алену Рапунцель и написали ей, что в первую очередь она должна быть в гармонии с собой ради своего ребенка, а остальные все пусть пока подождут.Однако нашлись и те, кто решил, как говорится, задеть за живое, и сказал, что Алена Рапунцель останется с ребенком на руках одна.Стоит отметить, что ранее, когда Алена Рапунцель строила отношения с Ильей Яббаровым, то Ольга Рапунцель была против их союза. Сейчас же ребята все между собой ладят, но тем не менее маленький Богдан растет по сути с Аленой и своей бабушкой.